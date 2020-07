Nicola: “Vogliamo fortemente la salvezza. De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Sappiamo che non sarà affatto facile ma allo stesso tempo manca portar via un risultato positivo per completare ciò che noi pensiamo di meritare. Non solo noi, ma tutta la nostra gente, per chi lavora per il Genoa, per la nostra storia. Lo meritiamo perchè sono sette mesi che non pensiamo ad altro e dedichiamo ogni goccia di sudore e ogni impegno a questa impresa. E’ quello che vogliamo fortemente e domani c’è una grande opportunità e dobbiamo andarcela a prendere. Bisogna avere la forza di completare l’opera”. Il Sassuolo è la rivelazione del campionato:“Sorpresa o rielezione è una dicitura per chi va oltre le aspettative. Il ... Leggi su alfredopedulla

