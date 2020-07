Nelle Marche incentivi ai Comuni che non usano le scuole come seggio (Di martedì 28 luglio 2020) ANCONA – Incentivi per i Comuni che, coerentemente con quanto previsto da una mozione approvata dal consiglio regionale delle Marche nei giorni scorsi, non utilizzeranno i plessi scolastici come seggi elettorali nelle votazioni del 20-21 settembre. È quanto prevede una delibera della giunta regionale delle Marche inviata al Cal (Consiglio delle autonomie locali) per acquisire il previsto parere.“Offriamo un incentivo alle amministrazioni comunali per non interrompere l’anno scolastico che inizia una settimana prima della tornata elettorale- afferma il presidente della Regione, Luca Ceriscioli-. Il contributo riconosciuto rappresenta uno stimolo a lasciare aperte le sedi scolastiche. Un atto di sensibilità nei confronti della scuola e degli studenti, che favoriamo assicurando un aiuto ai Comuni che sposteranno i tradizionali seggi elettorali in altri plessi pubblici localmente disponibili”. La modifica introdotta rientra in un pacchetto di disposizioni integrative sui rimborsi ai Comuni, a seguito dell’introduzione del decreto legge 26 del 2020 che introduce misure urgenti in materia di consultazioni elettorali in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Nelle Marche incentivi ai Comuni che non usano le scuole come seggio Giovanni, il giovane infermiere dimenticato: “Intervenga Speranza” Regionali Marche, Minardi (Pd): “Lavoro e aree interne tra le priorità” Regionali Marche, comitato elettorale Acquaroli alla Baraccola Whirlpool, il 31 luglio tavolo al Mise su Napoli e proroga cassa integrazione Atletica, addio a Giuseppe Ottaviani: il celebre master aveva 104 anni Leggi su dire

LaStampa : La Corte Costituzionale boccia il ricorso degli ambientalisti: nelle Marche gli agricoltori possono uccidere i cing… - matteosalvinimi : ?? Il governo spalanca i porti, non riesce a controllare gli immigrati e registra decine di fughe da Nord a Sud non… - PatriziaTerzoni : Nessuna intesa con il #Pd a livello locale. Nelle #Marche hanno fatto troppi errori e le loro liste sono tutt'ora p… - SAntoniucci : RT @LaStampa: La Corte Costituzionale boccia il ricorso degli ambientalisti: nelle Marche gli agricoltori possono uccidere i cinghiali @ful… - lanuovariviera : Elezioni regionali, soldi ai Comuni che non allestiranno i seggi nelle scuole -