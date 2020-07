Nei parchi di Vicenza il discount della droga che attirava i giovanissimi: arrestati 27 pusher africani (video) (Di martedì 28 luglio 2020) Sono per lo più nigeriani e gambiani i 27 stranieri arrestati a Vicenza nell’ambito di una vasta operazione anti droga chiamata “Warning”. Gli africani spacciavano indisturbati nei parchi pubblici Campo Marzio e Fornaci, rifornendo di ogni tipo di droga una clientela fatta anche di minorenni. Per 23 di loro sono scattati gli arresti in carcere, per altri quattro i divieti di dimora nel Comune. All’operazione, durante la quale sono state svolte anche diverse perquisizioni domiciliari, hanno partecipato oltre 120 agenti. Il “discount” della droga nei parchi di Vicenza L’indagine è durata mesi e ha visto il coinvolgimento dello Sco, ... Leggi su secoloditalia

poliziadistato : In corso una vasta operazione della #PoliziadiStato di Vicenza coordinata dallo #Sco per il contrasto dello spaccio… - SecolodItalia1 : Nei parchi di Vicenza il discount della droga che attirava i giovanissimi: arrestati 27 pusher africani (video)… - Rodica30889717 : RT @poliziadistato: In corso una vasta operazione della #PoliziadiStato di Vicenza coordinata dallo #Sco per il contrasto dello spaccio di… - aiemPrimitivo : RT @MaryJaneLover95: Sogno che i 6 milioni di Italiani che fumano #cannabis nello stesso giorno piantino almeno 3 semini ciascuno nei parch… - Nat1807 : RT @francescatotolo: La squadra mobile di #Vicenza ha eseguito 27 ordinanze di custodia cautelare, di cui 23 in carcere, nei confronti di s… -