Ndombele cerca squadra | una big della Serie A si fa avanti

Tanguy Ndombele è in cerca di una maglia. Il centrocampista francese classe 1996 vuole lasciare il Tottenham dopo la rottura con il manager José Mourinho. L'ex Lione ha dichiarato che non scenderà più in campo per lo Special One e il suo futuro è sicuramente lontano da Londra.

Le pretendenti per il francese non mancano. Per Ndombele sono arrivate offerte dalla Spagna e dall'Inghilterra, ma anche in Serie A un club lo avrebbe messo nel mirino. Si tratta dell'Inter e a riportarlo è Calciomercato.com. Secondo quanto riportato Antonio Conte avrebbe individuato in lui il successore di Brozovic in caso il croato dovesse partire.

