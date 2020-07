NBA – Perkins attacca, Lou Williams risponde: “mi critichi per aver comprato delle alette di pollo?” (Di martedì 28 luglio 2020) Negli ultimi giorni in NBA non si fa altro che parlare della presunta bravata di Lou Williams. Riassumendo: il cestista dei Clippers ha lasciato la bolla di Orlando per andare al funerale di un familiare, salvo poi essere stato beccato in uno strip club a causa di una foto postata sui social da un amico. Williams si è però difeso spiegando di essere andato solo a ritirare delle alette di pollo piccanti in quello che (oltre ad essere uno strip club) è il suo ristorante preferito ad Atlanta. Kendrick Perkins non ha perso occasione per attaccare la guardia losangelina twittando: “è disturbante come Zion Williamson (anche lui fuori dalla quarantena, ma senza polemiche), un rookie, possa comportarsi in maniera più matura di un ... Leggi su sportfair

