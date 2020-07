NBA, Melli: “Spettatori? Non si ha la sensazione di giocare senza: grande lavoro della Lega” (Di martedì 28 luglio 2020) Nicolò Melli, lungo dei New Orleans Pelicans, spezza una lancia in favore dell’NBA, abile nel ricreare nel palazzetto un ambiente ottimale nonostante l’ovvia assenza di spettatori. L’azzurro si è esposto sui social con un lungo post a riguardo, ecco le sue parole: “NELLA BOLLA IL POSTO IN PANCHINA È RISERVATO Di tante che ne ho viste, mi mancava una panchina col posto riservato. giocare nella bolla NBA è anche questo: hai una sedia tua, col tuo nome scritto in una targhetta, con le tue bibite sistemate alle tue spalle, in uno spazio che ti fa stare comodissimo per via del distanziamento, perché i posti sono distribuiti in più file. E’ vero che nessuno ama stare seduto durante le partite, ma così ha un altro sapore. Giochiamo in arene come le altre, ma ... Leggi su sportface

