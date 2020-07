Nba, le amichevoli della notte: i Pelicans di Melli sorprendono i Bucks, Lakers vittoriosi (Di martedì 28 luglio 2020) Proseguono le amichevoli tra le franchigie Nba nella bolla d’Orlando in attesa che riparta la regular season. Nelle gare disputate nella notte sono scese in campo tante big, a partire dai Los Angeles Lakers di LeBron James, che però è rimasto in panchina insieme ad Anthony Davis per buona parte dell’incontro. Il team californiano si è comunque imposto ai danni degli Wizards per 123-116. Hanno dilagato i Pelicans di Melli (8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist), capaci di travolgere per 124-103 i Milwaukee Bucks, ai quali non sono bastati i 30 punti messi a segno da Antetokoumpo. Sconfitta a sorpresa per i Los Angeles Clippers, battuti per 106-102 dai Sacramento Kings nonostante i 36 punti in due di Leonard e George, mentre i Jazz e i Magic hanno superato ... Leggi su sportface

