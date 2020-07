NBA – Kendrick Perkins sicuro: “se i Bucks non arrivano alle Finals Antetokoumpo andrà via” (Di martedì 28 luglio 2020) Kendrick Perkins ha sempre la lingua affilata e quando parla genera scalpore. L’ultima stoccata l’ex cestista NBA l’ha rifilata ai Milwaukee Bucks. Perkins ha dichiarato che senza le Finals NBA, i Milwaukee Bucks rischiano di perdere Giannis Antetokoumpo che, pur di vincere, deciderò di cambiare franchigia: “i Milwaukee Bucks, hanno giocato due ottime stagioni avendo anche il miglior record della Eastern Conference. Se quest’anno però non raggiungono il loro obiettivo, ovvero quello di arrivare alle Finals, la loro sarà una stagione fallimentare. Se succedesse anche la permanenza di Antetokounmpo non sarebbe sicura. Basta guardare anche al passato. Quando nel ... Leggi su sportfair

