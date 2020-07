NBA – Clippers, Lou Williams in quarantena per 10 giorni: salta il derby contro i Lakers (Di martedì 28 luglio 2020) Lou Williams è sotto i riflettori dell’NBA, ma non per qualcosa di positivo. Il cestista dei Clippers era stato autorizzato a lasciare la bolla di Orlando per presenziare ad un funerale, ma è stato poi fotografato in uno strip club di Atlanta, a suo dire unicamente per ritirare del cibo. La bravata ha fatto molto discutere e gli stessi Clippers non hanno preso bene la vicenda. Lou Williams dovrà adesso osservare 10 giorni di quarantena al rientro nella bolla di Orlando, dovendo quindi saltare il derby contro i Los Angeles Lakers e la sfida contro i Pelicans di Zion Williamson.L'articolo NBA – Clippers, Lou Williams in ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Clippers NBA - Clippers, Lou Williams in quarantena per 10 giorni: salta il derby contro i Lakers SportFair NBA Highlights: LA Clippers-Sacramento 102-106

NBA - Scrimmage: vittoria di prestigio dei Kings sui Clippers

Ultima amichevole prima del Restart della NBA per Clippers e Kings. Questi cominciano bene, ma il pallino va in mano a Paul George che guida i suoi come un orologio, e incassato un recupero a inizio s ...

