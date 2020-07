Nati cinque cuccioli di lupo nel Giura vodese (Di martedì 28 luglio 2020) Quattro adulti erano già presenti nella regione. È il secondo anno consecutivo che il branco si riproduce. Leggi su media.tio.ch

riccardogguerra : @RotondiGiorgio @sangesnicola non mi risulta che dei maialini appena nati vengano subito mandati al macello, ne' ch… - RedazioneLP : La #Maturità2016??, per i nati del '97, è stata il coronamento della fine di un percorso durato cinque lunghi anni e… - JamesCordone : @BimbaDiZanzibar anche io lo conto nella band, per me gli one direction sono cinque, sono nati cinque e saranno sem… - teresa60689295 : RT @_Harry_s_smile: ????????????Ho scoperto cosa sono cercando su google mi da le città dove sono nati i ragazzi tutti è cinque????????????… - _Harry_s_smile : ????????????Ho scoperto cosa sono cercando su google mi da le città dove sono nati i ragazzi tutti è cinque????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Nati cinque Nati cinque cuccioli di lupo nel Giura vodese swissinfo.ch Nati cinque cuccioli di lupo nel Giura vodese

Almeno cinque cuccioli di lupo sono nati recentemente nella regione di Marchairuz, nel Giura vodese. Il «lieto evento» è stato confermato dalle immagini girate da una telecamera nascosta il 23 luglio, ...

Castel Volturno, migrante regolare partorisce tre figli: il Comune le nega l’assegno di maternità. Ma il giudice le dà ragione

Ha un regolare contratto di lavoro con permesso di soggiorno ma quando, dopo avere partorito tre gemelli, ha richiesto l’assegno di maternità e quello per nuclei familiari con almeno tre figli se l’è ...

Almeno cinque cuccioli di lupo sono nati recentemente nella regione di Marchairuz, nel Giura vodese. Il «lieto evento» è stato confermato dalle immagini girate da una telecamera nascosta il 23 luglio, ...Ha un regolare contratto di lavoro con permesso di soggiorno ma quando, dopo avere partorito tre gemelli, ha richiesto l’assegno di maternità e quello per nuclei familiari con almeno tre figli se l’è ...