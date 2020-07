NASA, nuovo rover in viaggio verso Marte per scoprirne i segreti (Di martedì 28 luglio 2020) Il 30 luglio, un rover della NASA a sei ruote delle dimensioni di un SUV si imbarcherà nel suo viaggio verso Marte – l’inizio di una ricerca per decodificare i segreti del passato del Pianeta Rosso. Dotato di una serie di strumenti e di un sofisticato sistema di perforazione, il rover ha il compito di … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Ultime Notizie dalla rete : NASA nuovo La NASA sta per lanciare verso Marte il nuovo rover Perseverance Le Scienze Marte, possibile la vita nel sottosuolo. Nuovo studio alla vigilia della missione Perseverance Nasa

L'ipotesi degli studiosi è frutto di una combinazione di simulazioni, dati di missioni spaziali che hanno identificato l'acqua nel sottosuolo marziano, e studi sugli ecosistemi delle grotte sotterrane ...

Spazio, è ufficiale: Tomas Pesquet volerà sulla Crew Dragon

Milano, 28 lug. (askanews) - L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha ufficializzato che sarà l'astronauta francese Tomas Pesquet il primo europeo a volare sulla Stazione spaziale internazionale con la nuo ...

