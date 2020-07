Napoli, tonnellate di rifiuti speciali verso l'Africa (Di martedì 28 luglio 2020) intercettate in extremis 28 luglio 2020 11:45 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Rifiuti, destinazione Africa: 42 tonnellate sequestrate al porto di Napoli. Anche elettrodomestici e pneumatici - SkyTG24 : #Napoli, sequestrate 42 tonnellate rifiuti dirette in Africa - GDF : #Contrasto ai #reatiambientali. Operazione congiunta di #GDF e @AdmGov di #Napoli. #Sequestrate nel #porto… - ManuPalo67 : #Contrasto ai #reatiambientali. Operazione congiunta di #GDF e @AdmGov di #Napoli. #Sequestrate nel #porto… - Affaritaliani : Rifiuti speciali da Napoli all'Africa: sequestrate 42 tonnellate -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tonnellate

Milano, 28 lug. (askanews) - Al porto di Napoli sono state sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, in quattro container diretti in Nigeria e Burkina Faso. Il sequestro è frutt ...In 4 operazioni la Guardia di Finanza, insieme all’Agenzia delle Dogane, ha sequestrato 42 tonnellate di rifiuti nel Porto di Napoli. Erano in container diretti in Africa, dove la merce sarebbero ...