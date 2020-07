Napoli, il bilancio di Cristiano Giuntoli: “Stagione soddisfacente che può diventare straordinaria” (Di martedì 28 luglio 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match con l’Inter. “E’ una partita molto importante. Veniamo da un periodo di flessione a livello di prestazioni, cerchiamo di ritrovarci per arrivare nel migliore dei modi alla sfida col Barcellona. Osimhen? L’agente ci ha dato apertura, vediamo nei prossimi giorni”. “Vogliamo fare un girone di ritorno con un punteggio congruo per il valore della squadra e ripartire con lo slancio giusto. Nelle tre competizioni in una sola non siamo andati brillantemente, nel girone d’andata. Nel girone di ritorno abbiamo una media punti da Champions League. Nelle coppe invece siamo andati molto bene, vincendo la Coppa Italia e arrivando agli ottavi di Champions. E’ una stagione ... Leggi su calciomercato.napoli

Mattia66640560 : @CavBianconero @DiMarzio Certo perché a bilancio ce ne sono solo 10 quest'anno, pertanto il napoli può permettersi anche altri calciatori - GhostJR_ : Le partite del 2020 vedono un bilancio in perfetta parità (1V, 1P, 1S). Il #Napoli ha segnato almeno un goal nei tr… - FcInterNewsit : Inter-Napoli, 147 sfide in archivio: il bilancio. Lo 0-0 il risultato più frequente - salvatore2070 : Certe affermazioni sono lesive sia del presidente che della società calcio Napoli...il sig.fedele sta praticamente… - Melos801 : @FootballAndDre1 Se il Napoli fa il favore di prendere dalla Juve quel bidone di Bernardeschi la fa grossa,deve rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bilancio I precedenti. Gattuso per pareggiare il bilancio, il Napoli per bissare la vittoria in Coppa Italia 100x100 Napoli Calciomercato Roma, l’agente di Dzeko a Trigoria non incontra la società

Tutto tace sul fronte che riguarda il futuro di Edin Dzeko. Nonostante le voci di mercato si rincorrano sempre con insistenza, al momento niente di concreto appare all’orizzonte. Nelle ultime settiman ...

“Osimhen ha firmato, a settembre giocherà nel Napoli. Lo annuncerà ADL”

Il West Ham è una bugia, ho parlato con il suo agente William D’Avila e l’unica squadra con cui ha un accordo è il Napoli. Non appena ci sarà l’autorizzazione del club per ufficializzare il trasferime ...

Tutto tace sul fronte che riguarda il futuro di Edin Dzeko. Nonostante le voci di mercato si rincorrano sempre con insistenza, al momento niente di concreto appare all’orizzonte. Nelle ultime settiman ...Il West Ham è una bugia, ho parlato con il suo agente William D’Avila e l’unica squadra con cui ha un accordo è il Napoli. Non appena ci sarà l’autorizzazione del club per ufficializzare il trasferime ...