Napoli Femminile, la presentazione ufficiale al Maschio Angioino (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Manca poco all’inizio della Serie A 2020/2021, in programma a partire dal prossimo 22 agosto e che vedrà tra le protagoniste anche il Napoli Femminile di mister Marino. Dopo due settimane di ritiro a Castel di Sangro, oggi la squadra è stata presentata ufficialmente al Maschio Angioino. Tra i presenti anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha preso parola: “In questo momento di emergenza servite anche voi con lo sport a dare un’immagine di vita, di gioia, di fratellanza e solidarietà. Io sono convinto che questo connubio tra calcio Femminile e città può essere vincente, a prescindere da quello che dovrete fare sul campo”. Ad intervenire è ... Leggi su anteprima24

