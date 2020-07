Napoli e portieri, pedina di scambio Karnezis: le ultime su Meret e Ospina (Di martedì 28 luglio 2020) Osimhen al Napoli per 50 milioni più il cartellino di Orestis Karnezis. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Viper_Nua : @SpudFNVPN Spud ci può aggiornare sulla situazione portieri? Si è parlato di offerte per Ospizio e Karnezis, oltre a Sepe in orbita Napoli.. - Squarcione75 : @FBiasin Il ricordo che ho di Astutillo Malgioglio è quando nel campionato 1989/90 giocò al posto di Zenga a Napoli… - Luipez4 : Cioè la @sscnapoli dovrebbe togliersi uno dei portieri della Nazionale italiana o il portiere della Nazionale Colom… - napolista : Per vincere lo scudetto, il Napoli di Sarri avrebbe dovuto affrontare la Juventus di Sarri Festa solo rimandata, l… - CarmineUbertone : RT @passionemaglie: ?????? Anteprima #Napoli 2020-21 Kappa: tute, training e tempo libero ?? Nessun riquadro per gli sponsor! ?? Colori uffici… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli portieri Napoli e portieri, pedina di scambio Karnezis: le ultime su Meret e Ospina Forzazzurri REPUBBLICA - Gattuso ha scelto il portiere di Barcellona-Napoli! Questa sera turnover con l'Inter

Il Napoli questa sera sfiderà l'Inter a San Siro, ma gli azzurri sono tutti concentrati sulla gara contro il Barcellona. Il Napoli questa sera sfiderà l'Inter a San Siro, gara valida per la 37esima gi ...

Pedullà: "Osimhen, manca solo l'annuncio ufficiale. Al Lille 50 milioni più Karnezis"

"Osimhen-Napoli: ormai serve solo annuncio, le corse stanno finendo. Le ultimissime: 50 milioni più Karnezis al Lille. Il portiere aiuta a chiudere, si sarebbe chiuso lo stesso. Gran colpo", a riferir ...

Il Napoli questa sera sfiderà l'Inter a San Siro, ma gli azzurri sono tutti concentrati sulla gara contro il Barcellona. Il Napoli questa sera sfiderà l'Inter a San Siro, gara valida per la 37esima gi ..."Osimhen-Napoli: ormai serve solo annuncio, le corse stanno finendo. Le ultimissime: 50 milioni più Karnezis al Lille. Il portiere aiuta a chiudere, si sarebbe chiuso lo stesso. Gran colpo", a riferir ...