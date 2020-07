Napoli, da un gruppo di avvocati sos alle Istituzioni: Urgente un censimento degli immigrati clandestini (Di martedì 28 luglio 2020) Parte da uno studio legale di Napoli la proposta del primo censimento degli extracomunitari clandestini presenti in città e, come denuncia l’avvocato Riccardo Vizzino – titolare dello studio promotore dell’iniziativa – presenti quasi esclusivamente in Piazza Giuseppe Garibaldi e zone limitrofe. Lo studio legale Vizzino, con un esposto alle competenti Autorità, in particolare, ha segnalato che sono sempre più numerosi i cittadini che protestano e denunciano il grave disagio che si vive nell’area circostante la Stazione ferroviaria di Napoli Centrale in Piazza Garibaldi. Associazioni di commercianti e cittadini in protesta chiedono sicurezza nelle strade, maggiori garanzie sul diritto alla salute, controlli sul rispetto delle norme ... Leggi su ildenaro

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni ...

Protagonista sempre ‘PPTV’, canale televisivo facente capo al gruppo Suning. Nella grafica con cui presenta Inter-Napoli di stasera, ‘PPTV’ raffigura il fuoriclasse argentino – proprio in questi ...

