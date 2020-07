Naike Rivelli, influencer nel mirino: il video è esilarante (Di martedì 28 luglio 2020) La splendida ed amata Naike Rivelli sorprende il suo folto e nutrito pubblico con un video ironico ed esilarante su Instagram: la figlia di Ornella Muti mette gli influencer nel mirino Naike Rivelli (fonte foto: GettyImages)Non smette di sorprendere e stupire tutti i suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la bella figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, che in questa occasione pubblica un video davvero esilarante e dal tono ironico che ottiene tanti like e complimenti da parte dei pubblico. Dopo aver fatto girare la testa a tutti gli utenti a lei fedeli ed affezionati che la seguono sempre con grande attenzione e costante passione, con uno scatto davvero ... Leggi su chenews

I fan di Naike Rivelli sono ormai abituati ai suoi scatti provocanti e alle foto senza veli: in una di esse la figlia di Ornella Muti si è mostrata completamente senza vestiti mentre praticava yoga, s ...Naike Rivelli ha sedotto i fan dei social con uno scatto ad alto tasso erotico: completamente senza vestiti e in equilibrio su un tavolo di legno, la figlia di Ornella Muti ha fatto il pieno di like.