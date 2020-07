Movida e turismo folle a Ponza, si tuffano nel Porto creando il panico tra le barche: identificati 10 ragazzi (Di martedì 28 luglio 2020) Continuano a far discutere gli atteggiamenti dei giovani e dei turisti sull’isola di Ponza. Dopo il ragazzo elitrasportato d’urgenza all’ospedale S.M. Goretti di Latina per coma etilico, dopo i furti notturni e le risse sempre più frequenti, questa volta è stata trasgredita un’altra regola, quella del divieto di balneazione nel Porto. Alcuni turisti, nella giornata di ieri, sono usciti in barca per ammirare le bellezze dell’isola pontina e godersi una giornata di relax. Tutto è andato per il meglio fino a quando i ragazzi non hanno avuto l’idea di tuffarsi in mare. Nulla di strano, se non fosse che hanno deciso di tuffarsi proprio nel bel mezzo del Porto. Un gesto incosciente che ha messo a repentaglio innanzitutto la loro incolumità, dato il frequente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ricatti88 : RT @AnnalisaChirico: È ufficiale:ci prendono per il culo. Se sei italiano, mascherina e distanziamento e guai-alla-movida. Se sei un migran… - zazoomblog : Movida e turismo folle a Ponza si tuffano nel Porto creando il panico tra le barche: identificati 10 ragazzi -… - Biancarosabesso : RT @AnnalisaChirico: È ufficiale:ci prendono per il culo. Se sei italiano, mascherina e distanziamento e guai-alla-movida. Se sei un migran… - FrancescodiNeg1 : RT @AnnalisaChirico: È ufficiale:ci prendono per il culo. Se sei italiano, mascherina e distanziamento e guai-alla-movida. Se sei un migran… - gralbertazzi : RT @AnnalisaChirico: È ufficiale:ci prendono per il culo. Se sei italiano, mascherina e distanziamento e guai-alla-movida. Se sei un migran… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida turismo Giovani si tuffano nel porto. È caos movida a Ponza AGI - Agenzia Italia Assembramenti, Menna: "Incontrerò gli operatori per chiedere una movida sicura e prudente"

"Incontrerò gli operatori. Mi sono già sentito con le forze dell'ordine, che sono già molto operative, attive h24. Devo fare un incontro per sensibilizzare gli operatori a una movida sostenibile e pru ...

Covid, a Ponza è allarme movida: ecco l'ultima "bravata"

Hanno trascorso il pomeriggio sulla bellissima spiaggia del Frontone a Ponza e, al ritorno, hanno pensato di gettarsi in acqua dalle imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico nel bel mezzo del p ...

"Incontrerò gli operatori. Mi sono già sentito con le forze dell'ordine, che sono già molto operative, attive h24. Devo fare un incontro per sensibilizzare gli operatori a una movida sostenibile e pru ...Hanno trascorso il pomeriggio sulla bellissima spiaggia del Frontone a Ponza e, al ritorno, hanno pensato di gettarsi in acqua dalle imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico nel bel mezzo del p ...