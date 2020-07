Movida, diffide e proteste: "Non viviamo più" (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 luglio 2020 - «Devo dormire con le finestre chiuse e non in camera da letto perché è affacciata sulla strada. Mi trasferisco all'ingresso di casa, con il cuscino. Ma questa non è vita ". ... Leggi su ilgiorno

Paoblog : Movida, diffide e proteste: 'Non viviamo più' -

Ultime Notizie dalla rete : Movida diffide Movida, diffide e proteste: "Non viviamo più" IL GIORNO Movida, diffide e proteste: "Non viviamo più"

Milano, 28 luglio 2020 - «Devo dormire con le finestre chiuse e non in camera da letto perché è affacciata sulla strada. Mi trasferisco all’ingresso di casa, con il cuscino. Ma questa non è vita". Lo ...

Milano, Sala: proteste per la movida? Trovare giusto equilibrio

Milano, 27 lug. (askanews) - "Cerchiamo di fare il possibile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra la necessit di far lavorare i commercianti e i cittadini che sono disturbati dal troppo rumore. E ...

Milano, 28 luglio 2020 - «Devo dormire con le finestre chiuse e non in camera da letto perché è affacciata sulla strada. Mi trasferisco all’ingresso di casa, con il cuscino. Ma questa non è vita". Lo ...Milano, 27 lug. (askanews) - "Cerchiamo di fare il possibile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra la necessit di far lavorare i commercianti e i cittadini che sono disturbati dal troppo rumore. E ...