MotoGp, la rivelazione di Graziano Rossi: “Valentino stava per smettere, gli sembrava tutto inutile” (Di martedì 28 luglio 2020) Un terzo posto che sa di rinascita, un podio cercato e ottenuto con tutto se stesso, dimostrando a tutti di essere ancora competitivo. Valentino Rossi si gode questo momento positivo, successivo alla grande prestazione sfornata nel GP di Andalusia, fondamentale per interrompere il digiuno di podi che durava da 17 gare. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn risultato che ha avuto il merito di cambiare l’umore del pesarese, vicino alla decisione di smettere dopo la lunga serie di cattivi risultati ottenuti negli ultimi anni. A rivelarlo è stato papà Graziano, intervistato ai microfoni di Repubblica: “non l’avevo mai visto così triste, gli sembrava tutto inutile. Si chiedeva: ‘ma valgono la pena tutti questi sacrifici e lo stress, per poi ... Leggi su sportfair

