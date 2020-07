MotoGP, Graziano Rossi: “Vale stava per smettere. Questo podio è punto di partenza” (Di martedì 28 luglio 2020) “Valentino Rossi stava per smettere di correre in MotoGP“. Questa la rivelazione di Graziano Rossi, papà del fuoriclasse di Tavullia. “Dopo 25 stagioni e 9 titoli, mio figlio ha anche pensato di dire basta” spiega Graziano, “quando è tornato a casa dopo il primo gp, un disastro, non l’avevo mai visto così triste. Gli sembrava tutto inutile. Si chiedeva: ma valgono la pena tutti questi sacrifici e lo stress, per poi arrivare 7° oppure 8°?“. “Io, gli ho detto le parole di sempre” prosegue il padre di Rossi, “credo che il segreto sia l’affetto che lo circonda. Vale sa di essere amato: vuole ricambiare, a modo suo. Mi sono emozionato a vederlo sul ... Leggi su sportface

