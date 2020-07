Mostra del Cinema di Venezia, un concorso con 8 registe e 4 film italiani (Di martedì 28 luglio 2020) "Una Mostra del Cinema di Venezia internazionale, che non ha rinunciato né alla qualità né al numero dei film", esordisce il presidente Roberto Cicutto alla conferenza stampa di presentazione di oggi del programma della 77. edizione del festival. Gli fa eco il direttore Alberto Barbera che aggiunge: "Il cuore della Mostra è salvo". Alla fine sono 62 i titoli totali, più 15 cortometraggi, suddivisi tra concorso principale, Orizzonti e le diverse sezioni del Fuori concorso. "È un segnale importante,", ribadisce Cicutto, per il solo fatto che la Mostra del Cinema di Venezia, primo fra i grandi festival dopo la defezione di cannes, abbia deciso di svolgersi. "È ... Leggi su optimagazine

