Mostra del Cinema di Venezia 2020: un’edizione anti Covid con meno film Usa, più titoli italiani e registe (Di martedì 28 luglio 2020) I film della 77^ Mostra di Venezia sfoglia la gallery La 77^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre) è salva, nonostante l’emergenza Covid. Alberto Barbera e la sua squadra hanno fatto del loro meglio per portare a casa un festival degno della sua storia. Anche se era inevitabile qualche scossone. La presenza del Cinema americano latita, la sezione Sconfini è stata rinviata a data da destinarsi e il numero dei titoli è ... Leggi su iodonna

