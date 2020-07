Mostra del Cinema di Venezia 2020, la sorpresa di otto registe in concorso. Il programma, i film e le star sul Lido che non ha chiuso per Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Venezia è donna. Non solo Cate Blanchett alla guida della Giuria, ma senza precedenti è l’elevato numero di registe (8 su 18) in concorso a Venezia 77 (2-12 settemrbe) che annovera fra i titoli anche quattro italiane/i: Gianfranco Rosi, Susanna Nicchiarelli, Claudio Noce ed Emma Dante. Così appare la Mostra “in era Covid” firmata Alberto Barbera dentro a un programma che, sulla carta, si profila senza grandi alterazioni di numeri (le sezioni quest’anno mantenute hanno un numero equivalente di opere agli anni precedenti) ma con nomi certamente meno altisonanti (che non significa di non qualità), e assolutamente meno statunitensi almeno in corsa verso il Leone d’Oro, ovvero soltanto due, il già annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano

