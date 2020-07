Morto l'erede dei Tamponi, proprietari terrieri che hanno segnato la storia di Olbia (Di martedì 28 luglio 2020) , Visited 14 times, 39 visits today, Notizie Simili: La lettera del vescovo Sanguinetti ai fedeli e ai sacerdoti A Tempio lutto cittadino per la scomparsa di… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la ... Leggi su galluraoggi

adiafora_ : @daje_tutta Questo tecnicamente manco sarebbe più erede a un trono che non esiste, rimane solo un omicida impunito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto erede

la Repubblica

Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...Sabato scorso, annunciando su queste pagine la manifestazione che gli Arditi d’Italia avevano organizzato domenica davanti al cimitero di Predappio per ricordare l’anniversario della nascita di Benito ...