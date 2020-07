Morto Gianrico Tedeschi, tra i più grandi volti del teatro italiano (Di martedì 28 luglio 2020) Decano del teatro italiano, è Morto all’età di 100 anni Gianrico Tedeschi: l’uomo in carriera ha lavorato con registi come Visconti e Ronconi Stanotte, nella sua casa di Pettenasco a Novara, è Morto Gianrico Tedeschi all’età di 100 anni. Decano del teatro italiano, aveva iniziato la sua carriera in un campo di prigionia dov’era finito … L'articolo Morto Gianrico Tedeschi, tra i più grandi volti del teatro italiano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - HuffPostItalia : Morto Gianrico Tedeschi, decano del teatro. Disse no a Salò e sopravvisse al lager - streghina62 : RT @MediasetTgcom24: Teatro in lutto, morto a Novara il decano Gianrico Tedeschi #gianricotedeschi - streghina62 : RT @Adnkronos: Morto a 100 anni l'attore #GianricoTedeschi, esordì in un lager -