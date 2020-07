Morto Gianrico Tedeschi: il decano del teatro italiano si spegne all’età di 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) È Morto Gianrico Tedeschi. La storico decano del teatro italiano aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile, in piena emergenza sanitaria. Se ne va per sempre Gianrico Tedeschi, storico decano del teatro italiano. Attore e doppiatore: aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile, nel pieno dell’emergenza sanitaria dovuta allo scoppio della pandemia da coronavirus. Si è spento nella propria abitazione in quel di Pettanasco, piccolo comune della provincia di Novara. Nato a Milano il 20 aprile 1920, iniziò la sua lunga carriera in un campo di prigionia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto il rapper ... Leggi su bloglive

