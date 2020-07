Mortal Kombat 11 Aftermath: in arrivo il nuovo pacchetto di skin estive (Di martedì 28 luglio 2020) Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios pubblicano oggi il primo dei tre pacchetti di skin di Mortal Kombat 11: Aftermath che saranno disponibili come parte dell'espansione uscita di recente.Il 6 agosto tutti i possessori di Mortal Kombat 11: Aftermath potranno accedere al pacchetto di skin Calore estivo contenente skin estive per vari personaggi: Kitana con abbigliamento edeniano stagionale sarà "Kitana estate eterna", Baraka mentre prepara il barbecue sarà "Off the Bone Baraka" ed Erron Black che indossa cilindro e abito patriottico rosso, bianco e blu sarà "Fireworks Erron Black".Subito dopo l'uscita del pacchetto di skin ... Leggi su eurogamer

jacopo_coccia : Retrogame del giorno: Mortal Kombat e lo splatter come valore aggiunto - Eurogamer_it : Mortal Kombat 11 Aftermath: in arrivo il nuovo pacchetto di skin estive - GamesPaladinsIT : Mortal Kombat 11: Aftermath: arriva il primo dei tre pacchetti di skin per i lottatori - zazoomblog : Mortal Kombat 11: Aftermath: Il nuovo pacchetto di skin estive arriva il 6 agosto - #Mortal #Kombat #Aftermath:… - zazoomblog : Mortal Kombat 11: Aftermath: Il nuovo pacchetto di skin estive arriva il 6 agosto - #Mortal #Kombat #Aftermath:… -