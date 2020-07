Morbillo cetaceo, l’allarme di Green Peace: “Le balene sono a rischio” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Morbillo cetaceo starebbe mettendo a dura prova alcuni animali, tra cui il capodoglio. È quanto riferito da GreenPeace per spiegare gli arenamenti dell’ultimo periodo Negli ultimi mesi, sempre più spesso si sente parlare di arenamento di cetacei lungo le coste. In occasione della Giornata mondiale della conservazione della natura, Green Peace ha pubblicato un … L'articolo Morbillo cetaceo, l’allarme di Green Peace: “Le balene sono a rischio” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Non solo gli umani sono minacciati da un virus pandemico. Anche i cetacei oltre all'intervento dell'uomo devono temere un invisibile killer dal nome familiare: un'epidemia di morbillo sta mettendo in ...Un quarto dei cetacei spiaggiati lungo le coste italiane negli ultimi anni è morto per cause imputabili all'uomo: soprattutto intrappolamento nelle reti abbandonate o in quelle illegali (come le spada ...