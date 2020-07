Monza, Galliani: «Ho incontrato Ibrahimovic» (Di martedì 28 luglio 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Binario Sport di Zlatan Ibrahimovic che nelle ultime settimane è stato accostato al club neo promosso in Serie B. «Ibrahimovic? L’ho visto lunedì scorso al Bulgari, ma il suo ingaggio è fuori portata per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

