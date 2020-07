Montichiari, bimba di pochi mesi rischia di morire soffocata: volontario della croce bianca la salva (Di martedì 28 luglio 2020) Montichiari, bimba di pochi mesi rischia di morire soffocata. A Montichiari, in provincia di Brescia, un volontario della croce bianca ha salvato la vita di una bambina di pochi che, mentre si trovava con i genitori in un ristorante, ha rischiato di soffocare per un boccone di cibo. Il soccorritore si è alzato dal suo tavolo e ha eseguito la manovra di disostruzione delle vie aeree che le ha permesso di riprendere a respirare. È riuscito a intervenire in tempo, con una manovra praticata alla perfezione, e salvare così una bambina di pochi mesi che ha ... Leggi su limemagazine.eu

