Monopattini, un business da 30 miliardi di dollari. Ecco chi ci guadagna (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Quanto frutta l’ecologismo trendy? Dipende dal settore, quello che punta sui Monopattini elettrici (ordunque non inquinanti) ha un mercato potenziale da 30 miliardi di dollari. Stando almeno a quanto calcolato dallo studio “How E-Scooters Can Win a Place in Urban Transport” del Boston Consulting Group (Bcg), che ha incrociato una serie di parametri: dal reddito disponibile alla densità della popolazione, dal clima al numero dei giovani, passando per l’apertura all’uso delle bicicletta. La stessa multinazionale americana, che ogni anno pubblica report su diverse tematiche, ha individuato 750 città nel mondo considerate “ideali” per sviluppare l’utilizzo dei Monopattini. Ovvero più del doppio di quelle in cui è stata ... Leggi su ilprimatonazionale

