Momento difficile per Ludovica Valli: la ex tronista rivela i suoi problemi di salute. “Sto male” (Di martedì 28 luglio 2020) Abbiamo conosciuto Ludovica Valli a Uomini e Donne, dove aveva scelto di corteggiare Fabio Ferrara. Poi l’abbiamo ritrovata con lui a Temptation Island ma dopo quell’esperienza e la fine della loro storia d’amore, praticamente la bella Ludovica ha dato il suo addio al mondo della tv. Oggi, come tante altre sue colleghe ex volti di Uomini e Donne, la Valli è concentrata prevalentemente sulla sua attività di web influencer. Lo scorso anno, poi, ha scritto il libro dal titolo Di troppo cuore in cui racconta le sue esperienze di vita. Anche sua sorella è famosa: Beatrice, altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, ha da poco dato alla luce la sua seconda bambina avuta dall’amore per Marco Fantini e proprio di recente è finita nel mirino degli hater per le ... Leggi su caffeinamagazine

graziano_delrio : Le risposte sbagliate che #Europa diede alla crisi del 2008 sono ferite ancora aperte. Sarebbe un errore gravissimo… - juventusfc : ?? #Sarri: «L'Udinese è una squadra fisica e in questo momento sta bene. Sarà una partita difficile, dovremo essere… - aliceca70 : RT @Una_Gioia_Mai: Fedez può piacervi o meno però cerca sempre di dare il buon esempio. Durante il lockdown è rimasto sempre in casa, si è… - jack71vr : RT @Una_Gioia_Mai: Fedez può piacervi o meno però cerca sempre di dare il buon esempio. Durante il lockdown è rimasto sempre in casa, si è… - njhsmjlee : RT @xviolentrainx: Oggi il mio pensiero va a Fedez, tanto felice e commosso nel trasmettere dal suo balcone un concerto di Bocelli durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Momento difficile Alessia Marcuzzi e la dedica di Mia in un momento difficile: «Ti amo fino alla luna e... Il Mattino Juventus, Paratici svela: "Sarri fondamentale nel progetto, Dybala rinnova"

Juventus, Paratici: "Ecco quale sarà il futuro di Dybala" «Lo dico ancora una volta: siamo a buon punto, parliamo spesso con il suo entourage e ci stiamo avvicinando. Con tutte le tempistiche del caso ...

Michel Platini: «Juventus programmata per vincere, e quest’anno la Champions...»

I l suo primo scudetto con la Juventus, Michel Platini lo vince il 6 maggio 1984. «Ah, ma certamente che me lo ricordo. Ci bastava un punto, giocavamo in casa contro l’Avellino: pareggiammo 1-1, tanto ...

Juventus, Paratici: "Ecco quale sarà il futuro di Dybala" «Lo dico ancora una volta: siamo a buon punto, parliamo spesso con il suo entourage e ci stiamo avvicinando. Con tutte le tempistiche del caso ...I l suo primo scudetto con la Juventus, Michel Platini lo vince il 6 maggio 1984. «Ah, ma certamente che me lo ricordo. Ci bastava un punto, giocavamo in casa contro l’Avellino: pareggiammo 1-1, tanto ...