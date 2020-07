Miranchuk Juventus, Paratici torna sul talento russo: le ultimissime (Di martedì 28 luglio 2020) Miranchuk Juventus – I bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo per il russo per Alexej Miranchuk, centrocampista offensivo classe 1995 della Lokomotiv Mosca. Il giocatore era già stato, da tempo, osservato speciale di alcune big della Serie A. In primis il Milan, infatti giusto qualche mese fa il centrocampista era stato proprio offerto alla società milanese ma ora i piani di mercato sembrano i differenti con i bianconeri che dovranno -necessariamente- rinforzi nella fase offensiva, soprattutto se dovessero uscire giocatori come Bernardeschi e Douglas Costa. Miranchuk Juventus, le ultimissime Il centrocampista offensivo è un profilo che potrebbe fare comodo ai bianconeri sia per un motivo di adattabilità all’idea di ... Leggi su juvedipendenza

atmilan1899 : #Milan su #Miranchuk, proposto uno scambio. C'è il sì del giocatore. La #Juve ha deciso - JonnyDevil80 : @Angelredblack1 Saelemaekers titolare penso sia un lusso nel senso che mi sembra eccessivo. Piuttosto nel caso arri… -