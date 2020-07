Minacciate da reti, plastica e virus: è allarme per le balene del Mediterraneo (Di martedì 28 luglio 2020) Un quarto dei cetacei spiaggiati lungo le coste italiane negli ultimi anni è morto per cause imputabili all'uomo : soprattutto intrappolamento nelle reti abbandonate o in quelle illegali (come le spadare),... Leggi su feedpress.me

SimLip : RT @ansa_ambiente: Secondo una ricerca commissionata da @Greenpeace_ITA all’@UniPadova, il 25% dei cetacei spiaggiati in #Italia negli ulti… - GDS_it : #Balene del #Mediterraneo, è allarme: minacciate da reti, plastica e virus - RosannaMarani : Balene del Mediterraneo minacciate da reti, plastica e virus - Animali - - JelenaSoskic73 : #balene del #Mediterraneo minacciate da reti, plastica e virus - - franzamazzotti : RT @ansa_ambiente: Secondo una ricerca commissionata da @Greenpeace_ITA all’@UniPadova, il 25% dei cetacei spiaggiati in #Italia negli ulti… -