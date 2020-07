Militari: assegnazione temporanea legge 104 (Di martedì 28 luglio 2020) assegnazione temporanea ex art. 33 co. 5 l. n. 104/92La posizione del Consiglio di StatoLe caratteristiche del trasferimentoassegnazione temporanea ex art. 33 co. 5 l. n. 104/92Torna suIn materia di assegnazione temporanea ex art. 33 co. 5 legge n. 104 del 1992, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ultimamente confermato che perchè l'amministrazione possa validamente negare al dipendente il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere richiamate genericamente, o basarsi su generiche valutazioni circa le scoperture di organico, o ancora alle necessità di servizio da fronteggiare. Queste esigenze devono invece risultare da un'indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di ... Leggi su studiocataldi

