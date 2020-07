Milik ha giocato con le infradito al piede (Di mercoledì 29 luglio 2020) 1) Lasciate il telefono in mano alla vostra compagna dieci minuti, di sicuro l’ansia precede qualcosa di brutto ..E vi intossicate. Mario Rui è il telefono 2) Amichevole da Trofeo Moretti, l’Inter non fa niente, il Napoli si divora i goal, Caressa fa ‘e cozzeche ad ogni immersione e non sappiamo se ci sfasteriamo o teniamo un problema… 3)Tutti ad avercela con Milik ma voglio vedere voi a giocare con le infradito al piede e gli scarpini altrove… 4) …e comunque zitti zitti, senza sollevare alcun clamore pure stasera ci mancano due rigori… come diceva Totò “è la somma che fa il totale” e il nostro è un outlet di torti 5) Il cucciolo macedone ci prova, Piotr ruba l’occhio a pochi, senza Fabian pero manca qualcosa, manca ad esempio il ... Leggi su ilnapolista

