Milenkovic | rinnovo in bilico | la Fiorentina vuole proseguire | ma il Milan…

La Fiorentina vorrebbe proseguire con Milenkovic, giovane difensore viola che piace però anche al Milan. Le ultime Da qualche mese la Fiorentina sta provando ad aprire i dialoghi con Milenkovic e il suo agente per prolungare il contratto, in scadenza nel 2022. I viola vorrebbero allungarlo di almeno due anni, inserendo anche una clausola rescissoria. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore resterebbe volentieri a Firenze, ma il suo agente, Ramadani, lo vuole portare al Milan, tanto da aver già intavolato una trattativa con i rossoneri. Commisso chiede 50 milioni per il giocatore, senza contropartite tecniche. La terza via, invece, prevede che il difensore sbarchi in Premier.

