Milenkovic, leader o tesoretto della Fiorentina? (Di martedì 28 luglio 2020) FIRENZE - E fanno 4 con quello dell'Olimpico. Quattro come i gol segnati da Nikola Milenkovic . Che se fosse un attaccante diresti che il suo contributo non è un granché, se fosse un centrocampista ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Milenkovic, leader o tesoretto della #Fiorentina?: Il difensore serbo nel mirino di Milan, Napoli e United… - violanews : Milenkovic, i suoi sono numeri da leader. Ma il futuro è tutto da scrivere - - Gimar69Marchini : Riflessioni #Controcorrente 1) Il punticino nn era rubato 2) Mano arbitro evidente 3) Però si crea poco 4) Var a se… -

Ultime Notizie dalla rete : Milenkovic leader

Corriere dello Sport

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, campeggia questo titolo: “Rispettate la Fiorentina“. Occhiello: “Pezzella guida la protesta dopo l’errore tecnico dell’Olimpico”. A pagina 19 v ...Sul Corriere Dello Sport in edicola questa mattina troviamo un focus legato a Nikola Milenkovic, che con la Roma ha segnato il suo quarto gol in campionato. Mica male per uno che agisce nelle retrovie ...