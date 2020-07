Milano – Travolto monopattino sulle strisce pedonali: video dell’incidente (Di martedì 28 luglio 2020) L’incidente in centro a Milano. Il giovane stava attraversando in monopattino sulle strisce pedonali. Ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino elettrico: siamo a Milano e, secondo quanto ricostruito finora, lo schianto è avvenuto nei giorni scorsi in pieno centro città, tra via Circo e piazza Mentana. Il ragazzo sul mezzo elettrico in sharing, un 29enne, attraversa … Leggi su periodicodaily

Yogaolic : #Milano, travolto in monopattino: vivo per miracolo / IL VIDEO - caprino_m : RT @Paoblog: @caprino_m @vaielettrico Non solo 'non scendono', ma passano a manetta ... 'i monopattinisti, devono scendere dal mezzo di tr… - Paoblog : @caprino_m @vaielettrico Non solo 'non scendono', ma passano a manetta ... 'i monopattinisti, devono scendere dal… - e_cavagna : Beppe Sala travolto dalla polemica per la foto con il sindacalista ivoriano Soumahoro: 'Milano affonda e lui pensa… - Bart__Alex : Beppe Sala travolto dalla polemica per la foto con il sindacalista ivoriano Soumahoro: 'Milano affonda e lui pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Travolto Milano, travolto in monopattino: vivo per miracolo / IL VIDEO IL GIORNO Travolto da un’auto a Lonato, morto a 47 anni Walter Sandrini: il pirata si è costituito

Non ce l’ha Walter Sandrini, 47 anni, vittima di un terribile incidente stradale a Lonato del Garda nella notte tra sabato e domenica. Era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto. Il ...

Milano, ragazzo in monopattino travolto da un'auto: il terribile incidente ripreso in video

Incidente col monopattino elettrico a Milano, ragazzo di 19 anni cade si ferisce: non è grave Un altro incidente che coinvolge un monopattino elettrico a Milano. Nella notte un ragazzo di 19 anni è ca ...

Non ce l’ha Walter Sandrini, 47 anni, vittima di un terribile incidente stradale a Lonato del Garda nella notte tra sabato e domenica. Era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto. Il ...Incidente col monopattino elettrico a Milano, ragazzo di 19 anni cade si ferisce: non è grave Un altro incidente che coinvolge un monopattino elettrico a Milano. Nella notte un ragazzo di 19 anni è ca ...