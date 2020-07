Milano, sempre peggio. Immigrati e italiani “uniti” rapinano un uomo: in ospedale col volto tumefatto (Di martedì 28 luglio 2020) Violenza cieca a Milano. I poliziotti hanno arrestato nove ragazzi tra i 18 e i 24 anni – Immigrati e italiani – per rapina pluriaggravata in concorso. Poco dopo le 2 di notte avevano preso di mira una coppia di italiani di origini filippine che stava camminando. Prima hanno scaravantato a terra la donna. Poi hanno sottratto all’uomo uno smartphone, lo hanno colpito e, una volta caduto a terra, hanno infierito con calci e pugni. I giovani Immigrati e italiani hanno tentato la fuga L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli con il volto tumefatto. Ed è stato trattenuto in osservazione. Gli agenti delle quattro volanti intervenute ... Leggi su secoloditalia

BeppeSala : Il 27 luglio 1993 Cosa Nostra colpì il cuore di Milano, facendo esplodere una autobomba in via Palestro. Un attenta… - emergenzavvf : Il #27luglio 1993, la strage di via Palestro a #Milano. Sempre vivo il ricordo dei tre colleghi #vigilidelfuoco, Ca… - AngeloSantoro : Conosco molte persone ma nessuna che sia morta nella guerra in Siria. Quindi la guerra in Siria non esiste. Potrei… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: Il #27luglio 1993, la strage di via Palestro a #Milano. Sempre vivo il ricordo dei tre colleghi #vigilidelfuoco, Carlo La… - Max_Stucchi : cena frugale al mare prima del viaggio verso Milano. E' ancora luglio ma queste partenze mettono sempre un po' di m… -