Milano-Sanremo, la corsa ciclistica non passerà dalle città del Savonese (Di martedì 28 luglio 2020) Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese. La classica del ciclismo, in partenza da Milano l'8 agosto, subisce una pesante variazione. Dopo la presa di posizione dei sindaci ... Leggi su leggo

raffaellapaita : La Milano-Sanremo quest'anno salterà la storica tappa di Savona. Un'altra sconfitta per la #Liguria ormai sempre pi… - GiovanniToti : Ci dispiace che la Milano-Sanremo debba cambiare tracciato; questa è l’ennesima conseguenza che dobbiamo subire a c… - MediasetTgcom24 : Milano-Sanremo di ciclismo, salta passaggio su Savona per coronavirus #milano-sanremo - vapo59 : RT @Rivierapress24: Il Sindaco Biancheri: “fare la Milano-Sanremo è troppo importante, non vi si può rinunciare” - ggiacomo2012 : RT @GiovanniToti: Ci dispiace che la Milano-Sanremo debba cambiare tracciato; questa è l’ennesima conseguenza che dobbiamo subire a causa d… -