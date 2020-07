Milano ha paura dei monopattini: 74 incidenti in 53 giorni (Di martedì 28 luglio 2020) Milano ha paura dei monopattini, ogni giorno un incidente è dietro l'angolo. Sono 74 gli incidenti con monopattino a Milano a cui dal 5 giugno sono intervenuti i soccorritori dell'Areu. Una media di ... Leggi su leggo

6585b228448c42d : RT @sono_stressata: sono in lacrime per zayn. ho paura di non poter sentire piú un suo acuto su quel palco con i ragazzi vicino a se. ho pa… - raffa007 : @Twiperbole ero al mare e aspettavo con impazienza gli amici da Bologna e da Milano, cominciarono ad arrivare le pr… - leggoit : Milano, ha paura dei monopattini: 74 incidenti in 53 giorni - Ketty2806 : RT @sono_stressata: sono in lacrime per zayn. ho paura di non poter sentire piú un suo acuto su quel palco con i ragazzi vicino a se. ho pa… - Federicaa100 : RT @sono_stressata: sono in lacrime per zayn. ho paura di non poter sentire piú un suo acuto su quel palco con i ragazzi vicino a se. ho pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano paura MILANO: Zanardi, passata la paura “Condizioni tornate stabili” | VIDEO Teleromagna24 La rivolta dei sindaci stravolge la Sanremo

Per questa particolarissima stagione 2020 ci aspettava una Milano-Sanremo decisamente insolita con lo spostamento della corsa in piena estate e con il grande caldo come nuovo importante fattore da ten ...

Milano, pugno sull’occhio e rapina violenta: "Non c’è sicurezza a Porta Venezia"

Milano, 28 luglio 2020 - Un raid brutale nel cuore della notte. La mano sulla bocca per impedirgli di urlare. Poi quel pugno dritto sull’occhio, che ha provocato una frattura del pavimento dell’orbita ...

Per questa particolarissima stagione 2020 ci aspettava una Milano-Sanremo decisamente insolita con lo spostamento della corsa in piena estate e con il grande caldo come nuovo importante fattore da ten ...Milano, 28 luglio 2020 - Un raid brutale nel cuore della notte. La mano sulla bocca per impedirgli di urlare. Poi quel pugno dritto sull’occhio, che ha provocato una frattura del pavimento dell’orbita ...