Milan, presentata la nuova maglia: si ispira all’architettura della città, Ibra testimonial [FOTOGALLERY] (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milan ha svelato la nuova maglia. La divisa per la stagione 2020/2021 farà il suo debutto nell’ultima gara di campionato, quella interna contro il Cagliari. L’Home kit realizzato dalla Puma, che sarà indossato anche dalla prima squadra femminile e dalle formazioni del settore giovanile, si ispira all’eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura. “Il Milan è più di una squadra di calcio, rappresenta la cultura della città – ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport -. Abbiamo voluto creare una maglia che rispetti le tradizioni del club e che parli ai suoi tifosi in ... Leggi su calcioweb.eu

