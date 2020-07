Milan, Pioli su Ibrahimovic: «Ci ha dato soluzioni che non avevamo» (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche di Zlatan Ibrahimovic Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Tra gli argomenti trattati, anche il peso di Ibrahimovic nell’economia di questa stagione. «In tante cose dal punto di vista di campo, ci ha dato soluzioni che non avevamo. Ibra è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi anche ai compagni. Dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

