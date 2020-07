Milan, Pioli: “Crediamo ancora all’Europa League senza preliminari” (Di martedì 28 luglio 2020) “Dobbiamo credere all’Europa League senza preliminari. Abbiamo accorciato la distanza ma quando rincorri non dipende solo da te. Siamo concentrati sulla partita di domani, la Sampdoria copre molto bene il campo e sa ripartire. Vogliamo giocare il meglio possibile. Ma in ogni caso ci siamo allenati a giocare tanto, in caso di preliminari ci faremo trovare pronti”. Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan, match della penultima giornata di Serie A. “Mancano ancora due partite, vogliamo chiudere al meglio – ha spiegato il tecnico rossonero – Le partite vanno giocare, affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro, servirà ... Leggi su sportface

