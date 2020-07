Milan, Pioli: "Crediamo ancora al 5° posto, ma non dipende solo da noi. Formazione? Due importanti novità" (Di martedì 28 luglio 2020) Per il Milan è di nuovo tempo di scendere in campo dopo il pareggio con l'Atalanta. I rossoneri dovranno necessariamente centrare la vittoria contro la Sampdoria e sperare che la Roma, quinta a +4, non batta il Torino. Queste le parole di mister Stefano Pioli in conferenza stampa. AC Milan v Atalanta BC - Serie A Cosa vi è rimasto della sfida contro l'Atalanta? "L'avversario ormai è di un livello molto alto e aver giocato alla pari ci fa piacere - si legge su Tuttomercatoweb.com -. Era la... Leggi su 90min

