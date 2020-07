Milan, la maglia per la stagione 2020-2021 (FOTO) (Di martedì 28 luglio 2020) Milan, la maglia per la stagione 2020-2021. Le FOTO della divisa dei rossoneri ‘firmata’ dalla Puma. Un omaggio alla città. Il Milan presenta la maglia per la stagione 2020-2021 che sarà indossata per la prima volta il prossimo 2 agosto in occasione dell’ultima partita di campionato, che vedrà i rossoneri di Stefano Pioli impegnati nella sfida contro il Cagliari. Bringing eternal architecture onto the pitch https://t.co/OJYNnYijUL#ThisIsMilan @pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/YRKuTQgE14— AC Milan (@acMilan) July 28, 2020 Il video di presentazione della nuova ... Leggi su newsmondo

