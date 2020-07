Milan, ecco la nuova maglia. Van Basten punge de Ligt (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA - E' ispirato all'eleganza e all'architettura di Milano il nuovo Home Kit del Milan realizzato dallo sponsor tecnico Puma per la prossima stagione. Van Basten punge de Ligt : "Non penso abbia ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Milan, ecco la nuova maglia: le FOTO?? L'ispirazione arriva dai dettagli architettonici della Galleria Vittorio Em… - PianetaMilan : .@acmilan in #TV, la guida: ecco le partite su @SkySport o @DAZN_IT e come vederle - #SampdoriaMilan #SampMilan… - sportli26181512 : PHOTOGALLERY MN - Casa Milan Store, già in vendita la nuova maglia rossonera: Ecco alcune foto scattate dall'inviat… - infoitsport : UFFICIALE: Milan, ecco la nuova maglia 2020/2021 con Ibrahimovic - GlFerra : RT @PBPcalcio: Ecco la maglia del #Milan stagione 2020/2021 -