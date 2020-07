Migranti uccisi a Tripoli: disagio per l'Italia che finanzia le guardie libiche (Di martedì 28 luglio 2020) Il nostro paese addestra i militari libici che pattugliano il Mediterraneo centrale. Orfini, Pd, parla di orrore di cui siamo responsabili, Leu chiede un cambio di linea Leggi su tg.la7

fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - fladig : ?? #Libia: due #migranti uccisi dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. La condanna dell’OIM.… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oim: 'Due #migranti sudanesi riportati in Libia e uccisi' #ANSA - ManLanTuit : RT @CentroAstalli: 3 #migranti uccisi, e altri 4 feriti dalla guardia costiera libica ieri a est di Tripoli durante le operazioni di sbarco… - nelloscavo : RT @CentroAstalli: 3 #migranti uccisi, e altri 4 feriti dalla guardia costiera libica ieri a est di Tripoli durante le operazioni di sbarco… -